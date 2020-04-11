«Отмените плату за общежития вузов»: Травников обратился к ректорам новосибирских университетов

сегодня 12:45 Поделиться

Губернатор Травников обратился к ректорам новосибирских вузов; плату за общежития брать не должны.

Губернатор Андрей Травников сегодня сообщил о том, что обратился к ректорам вузов Новосибирска с просьбой отменить взимание платы за проживание в общежитиях на период дистанционного обучения студентов.

«Все студенты ушли на дистанционное обучение и находятся дома. Если они не живут в общежития, они не должны за них платить», — высказался Травников.

По информации губернатора в настоящее время плату за общежития отменил только педагогический университет.