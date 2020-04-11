Пасха-2020: где и во сколько смотреть прямую трансляцию службы в Новосибирске

сегодня 11:37 Поделиться

Фото со страницы Новосибирской Митрополии в соцсети «ВКонтакте»

Церковные службы в честь Пасхи пройдут в ночь с субботы на воскресенье; трансляцию в Новосибирске можно будет посмотреть на нескольких телеканалах.

По решению главного санитарного врача региона и правительства области перед Пасхой Новосибирская митрополия закрыла все храмы и церкви для прихожан. Для верующих будет организована прямая трансляция службы.

Накануне митрополит Новосибирский и Бердский Никодим обратился к верующим в связи с ситуацией по коронавирусу и предстоящим церковным праздникам.

«Обращаюсь к тем, кто знает и помнит об опасности заражения коронавирусной инфекцией, особенно в тех местах, где находится большое количество людей, и кто ради своего здоровья и здоровья своих близких, следуя указаниям, в праздник Пасхи останется дома. Для вас, чтобы и вы в полной мере разделили радость Воскресения Христова, будет организована прямая трансляция пасхального богослужения из Вознесенского кафедрального собора г. Новосибирска», – говорится в сообщении на сайте митрополии.

Прямую трансляцию будут вести телеканал ОТС и спутниковый канал «Союз».

Начало трансляции 19 апреля в 00:00 по местному времени.

Кроме того, Сиб.фм также покажет трансляцию из Вознесенского собора в ночь на Пасху.

Трансляция начнётся 18 апреля в 23:50 и будет доступна по ссылке на нашем сайте. Ожидается, что церковная служба продлится около 3 часов.

Напомним, по данным на 17 апреля, число заразившихся коронавирусом жителей Новосибирской области выросло до 76 человек.