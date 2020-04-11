Пасха: что можно и чего нельзя делать в 2020 году

сегодня 17:14 Поделиться

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В 2020 году Пасха отмечается 19 апреля; с церковным праздником связано немало обычаев и обрядов.

Пасха – это самый большой и светлый христианский праздник, в который вспоминают Воскресение Христово на третий день после мучений и смерти. В этот день в храмах проходят торжественные богослужения.

Правда в этом году в связи с мерами по борьбе с коронавирусом храмы и церкви будут закрыты для прихожан. Церковные службы россияне смогут посмотреть в прямой трансляции по ТВ и интернету.

Церковный устав не прописывает строгих правил относительно того, как как вести себя на Пасху, оговаривается лишь меню для праздничного стола.

Но на Руси издавна существовало множество обрядов и обычаев, связанных со Светлым праздником Пасхи. Многие из них соблюдаются до сих пор.

Так, в праздник Пасхи нельзя заниматься работой по дому – уборкой и стиркой, работать в саду и огороде. Считается что хорошие хозяева домашние дела должны были переделать в Чистый четверг, а в воскресенье положен отдых.

В то же время в этот день рекомендуется отказаться от просмотра развлекательных телепередач, посещения театров и кино.

Считается, что этот праздник нужно встречать уже полностью подготовленным. Не стоит в праздник топить баню или доделывать генеральную уборку.

Исключение допускается для людей, которым приходится мыться в праздничный день после возвращения из дальнего путешествия, командировки и т. п. В других случаях этого лучше не делать.

Накануне и в день Пасхи также не рекомендуется стричь и красить волосы. Известно, что священники постригаются перед Великим постом, чтобы в течение семи недель уже этим не заниматься. Так что в этом можно брать с них пример.

На Пасху также не принято посещать кладбища. В советские годы, когда многие храмы были закрыты, появилась такая традиция, однако церковь этого не одобряет, ведь Пасха – самый светлый день для православных христиан. В это время принято радоваться, а не предаваться печали

Что можно и нужно делать на Пасху, так это накрывать праздничный стол и угощать гостей.

Строгий пост, который соблюдали верующие накануне, закончился, и теперь можно включать в рацион любые продукты. В храмах освящают крашеные яйца, румяные куличи, творожные пасхи и другие блюда. Правда в этом году из-за коронавируса РПЦ рекомендовала провести обряд освящения самим, в домашних условиях.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал когда и во сколько смотреть трансляцию церемонии схождения благодатного огня.