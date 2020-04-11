Пасха творожная: традиционный рецепт по всем канонам
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Творожная пасха – главное украшение стола на православный праздник; творожный десерт придётся по вкусу даже детям, а готовить потом его можно не только по праздникам.
Пасха из творога по классическому рецепту – именно это блюдо на православный праздник готовят, наверное, чаще всего, и это понятно: рецепт приготовления пасхи из творога с изюмом не доставит особых хлопот даже начинающему кулинару!
Для приготовления такой пасхи вам понадобится специальная форма в виде усечённой пирамиды, которая называется пасочницей, а также сито или блендер для измельчения творога.
Ингредиенты:
Количество порций: 5-7 штук.
По желанию в этот рецепт можно добавить вместо сахара варёную сгущёнку или апельсиновый джем. Вместо изюма можно использовать мак.
Рецепт:
Творог тщательно перетираем через сито или дуршлаг. Либо воспользуйтесь блендером. Желтки отделите от белков и взбейте венчиком. Размягчите сливочное масло.
Подогрейте сливки и, постоянно помешивая, добавьте в них сахарную пудру, ванилин, сливочное масло и взбитые желтки. Соедините сливочно-сахарно-яичную смесь с перетёртым творогом. Добавьте заранее промытый в горячей воде изюм.
Переложите полученную массу в застеленную марлей пасочницу.
Установите её в тарелке или миске, сверху разместив гнёт, и уберите в холод на целый день.
Готовую пасху осторожно достаем из формы, ставим на плоское блюдо, вокруг раскладываем крашеные яйца. Главное блюдо на праздник готово.
Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал о необычных способах покраски яиц на Пасху.
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