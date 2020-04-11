Пасха творожная: традиционный рецепт по всем канонам

сегодня 15:12 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Творожная пасха – главное украшение стола на православный праздник; творожный десерт придётся по вкусу даже детям, а готовить потом его можно не только по праздникам.

Пасха из творога по классическому рецепту – именно это блюдо на православный праздник готовят, наверное, чаще всего, и это понятно: рецепт приготовления пасхи из творога с изюмом не доставит особых хлопот даже начинающему кулинару!

Для приготовления такой пасхи вам понадобится специальная форма в виде усечённой пирамиды, которая называется пасочницей, а также сито или блендер для измельчения творога.

Ингредиенты:

Творог — 1 кг;

Яйца — 5 штук;

Сливки 30 % — 2 стакана;

Сахарная пудра — 250 гр;

Сливочное масло — 250 гр;

Ванилин — 1-2 щепотки;

Изюм – 1 стакан.

Количество порций: 5-7 штук.

По желанию в этот рецепт можно добавить вместо сахара варёную сгущёнку или апельсиновый джем. Вместо изюма можно использовать мак.

Рецепт:

Творог тщательно перетираем через сито или дуршлаг. Либо воспользуйтесь блендером. Желтки отделите от белков и взбейте венчиком. Размягчите сливочное масло.

Подогрейте сливки и, постоянно помешивая, добавьте в них сахарную пудру, ванилин, сливочное масло и взбитые желтки. Соедините сливочно-сахарно-яичную смесь с перетёртым творогом. Добавьте заранее промытый в горячей воде изюм.

Переложите полученную массу в застеленную марлей пасочницу.

Установите её в тарелке или миске, сверху разместив гнёт, и уберите в холод на целый день.

Готовую пасху осторожно достаем из формы, ставим на плоское блюдо, вокруг раскладываем крашеные яйца. Главное блюдо на праздник готово.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал о необычных способах покраски яиц на Пасху.