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«Первую смену точно не проведём»: Андрей Травников рассказал о работе детских лагерей

сегодня 12:56

Фото правительства НСО

Губернатор Новосибирской области рассказал, как будут работать детские лагеря в этом сезоне; всё покажут ближайшие две недели.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, будут ли работать детские лагеря в летнем сезоне-2020.

Как отметил глава региона, всё прояснится в ближайшие две недели. Именно в этот промежуток времени станет ясно – снижается заболеваемость коронавирусом в регионе или увеличивается.

«Первую смену точно не проведём», – сообщил Андрей Травников.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

коронавирус
Андрей Травников

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