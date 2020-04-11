«Первую смену точно не проведём»: Андрей Травников рассказал о работе детских лагерей
Фото правительства НСО
Губернатор Новосибирской области рассказал, как будут работать детские лагеря в этом сезоне; всё покажут ближайшие две недели.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, будут ли работать детские лагеря в летнем сезоне-2020.
Как отметил глава региона, всё прояснится в ближайшие две недели. Именно в этот промежуток времени станет ясно – снижается заболеваемость коронавирусом в регионе или увеличивается.
«Первую смену точно не проведём», – сообщил Андрей Травников.
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