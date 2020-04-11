Первый госпиталь Минобороны для больных коронавирусом открылся в России

вчера 23:32 Поделиться

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В Нижнем Новгороде открыли первый модульный центр для лечения больных коронавирусом; всего Минобороны строит 16 таких госпиталей.

Первый госпиталь Министерства обороны РФ для лечения больных коронавирусом открыли в Нижнем Новгороде. Об этом со ссылкой на начальника Главного военно-медицинского управления (ГВМУ) Минобороны РФ Дмитрия Тришкина сообщает "Красная звезда". Медперсонал приехал в город ещё накануне, 16 апреля, сообщает издание.

В госпитале будут работать пульмонологи, инфекционисты, рентгенологи и анестезиологи. Дмитрий Тришкин отметил, что часть специалистов прошла обучение и на базе Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Поручение возвести мобильные госпитали дал президент РФ Владимир Путин. По его указу сейчас Минобороны строит 16 таких центров в разных регионах России — в том числе в Новосибирске. В госпиталях будут работать около 2300 человек. Из них 400 человек — военные врачи.

Напомним, 15 апреля стало известно, что в Линёво Новосибирской области открывают мобильный госпиталь для работы с больными коронавирусом.