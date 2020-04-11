«Пик коронавируса ещё не пройден»: Владимир Путин о ходе строительства медучреждений - полный текст выступления

сегодня 21:14 Поделиться

Фото с официального сайта президента России

Президент России провёл совещание о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений; Сиб.фм публикует полный текст вступительного слова.

Главы регионов и члены правительства России рассказали президенту во время совещания о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений.

«Уважаемые коллеги, добрый день!

Сегодня у нас открывается два новых специализированных медицинских центра для помощи людям с коронавирусной инфекцией.

Это больница на 500 мест в поселении Вороновское в Москве, здесь приём пациентов начнётся уже с 20 апреля, а также многофункциональный медцентр Минобороны на 60 мест в Нижнем Новгороде, он уже сегодня готов включиться в работу.

Оба этих центра были созданы «с нуля» в беспрецедентно короткие сроки, за несколько недель. Я искренне благодарю гражданских строителей и военнослужащих Минобороны.

Коллективы этих центров также уже сформированы. Врачам, медсёстрам, медицинскому персоналу предстоит трудная и напряжённая работа. Уважаемые друзья, от всего сердца хочу пожелать вам успехов.

Но сегодня, разумеется, не время для торжественных речей по поводу открытия новых объектов, хотя они нам очень нужны, и нам нужно отмечать эти события. Но нам ещё очень много нужно сделать по всей стране, в каждом регионе.

В этой связи, прежде чем перейдем к докладам, считаю важным отметить следующее.

Все мы знаем: Москва первой столкнулась с натиском эпидемии и, опираясь на свой финансовый потенциал, большие мощности строительного комплекса, быстро наращивает возможности системы здравоохранения. У Министерства обороны также есть серьёзные кадровые и организационные ресурсы, и, я не сомневаюсь, уверен, вся программа ведомства по созданию 16 медицинских центров будет выполнена в срок и в полном объёме.

Но повторю: нам важно, чтобы по всей стране, не только в крупных городах и агломерациях, а в каждом регионе и территории была «стопроцентная» готовность – чтобы бороться за жизнь каждого человека, помогать людям, столкнувшимся с болезнью.

Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки. Пик ещё не пройден, число заболевших растёт, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации.

Даже если все создаваемые сейчас резервы не потребуются в полном объёме, эти резервы у нас должны быть, чтобы ответить на любой вызов, реализовать любой сценарий, какой бы ни сложился у нас на каждой из наших территорий. Бережённого Бог бережёт.

Была поставлена задача дополнительно развернуть 95 тысяч именно специализированных коек для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией. На 3 апреля было готово 30 процентов таких коек, по оперативной информации на вчерашний день – 72 процента. К 28 апреля эта работа должна быть полностью завершена.

До установленного срока осталось менее двух недель, поэтому прошу максимально нарастить темпы и доложить сегодня, какие проблемы по развёртыванию специализированного коечного фонда, по закупке оборудования, перенастройке работы больниц и инфекционных отделений сохраняются и в каких регионах, что конкретно делается для их оперативного решения.

Дело не только в количестве коек. Они должны быть обеспечены всем необходимым. Должен быть укомплектован штат специалистов, они должны пройти специальную подготовку, а врачи и медицинский персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты. Контроль здесь должен быть постоянным.

Сегодня заслушаем губернатора Владимирской области Владимира Владимировича Сипягина. В регионе складывается сложная эпидемситуация, при этом есть вопросы с организацией медпомощи.

С опасным очагом эпидемии столкнулась и Республика Коми. Прошу оценить достаточность применяемых мер для его локализации, тем более что новый руководитель региона – Владимир Викторович Уйба – хорошо понимает все эти вопросы, он много лет возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство. Заслушаем руководителей ряда других регионов, как идёт работа на местах.

А вначале передаю слово Министру здравоохранения Михаилу Альбертовичу Мурашко. И прошу доложить по ситуации в целом, обозначить те вопросы, на которых сейчас важно сосредоточиться и федеральным властям, и всем регионам.

Хочу ещё раз подчеркнуть: Москва столкнулась первой, как я сказал в начале, с этой проблемой, но мы видим, что эта проблема уходит в регионы, и нужно, чтобы в каждом регионе люди были готовы к преодолению всех сложностей, которые могут там возникнуть. В каждом».

В ходе совещания главы регионов доложили о том, как происходит формирование коечного фонда, насколько обеспечены регионы аппаратами ИВЛ и другим оборудованием, средствами индивидуальной защиты, кадрами.

Напомним, 16 апреля Владимир Путин предложил перенести празднование 9 мая.