Погода в Новосибирске на 17 апреля: почти лето

сегодня 05:01 Поделиться

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Сегодня в Новосибирске будет очень тепло и солнечно; единственное напоминание о весне — небольшие сугробы.

В пятницу, 17 апреля, в Новосибирске будет тёплая и солнечная погода. Об этом сообщает сайт Gismeteo.ru. По прогнозам синоптиков, воздух днём прогреется до +14 градусов. При этом специалисты отмечают полное отсутствие осадков и ясное небо. Также не ожидается усиления ветра — возможны редкие порывы от 1 до 5 метров в секунду.