Польские врачи: владельцы домашних животных переносят коронавирус бессимптомно

сегодня 20:37 Поделиться

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Если дома есть кошка или собака, то коронавирусную инфекцию человек может и не заметить; пушистые питомцы помогают сделать иммунитет владельцев сильнее.

Большинство владельцев кошек и собак могут не переживать, что они заболеют коронавирусной инфекцией. Они, скорее всего, перенесут болезнь на ногах и в очень лёгкой форме. К такому выводу пришла польский врач-инфекционист Сабина Олекс-Кондор. Об этом сообщает издание GlosWielkopolski.

По данным издания, доктор наблюдала течение болезни у ста пациентов в Мадриде. Она предположила, что иммунитет владельцев собак и кошек более устойчив к различным вирусам и инфекциям.

«Владельцы домашних питомцев чаще контактируют с шерстью, слюной, испражнениями, а также микропаразитами. Поэтому их организм более устойчив к различным патогенам», – отметила доктор Олекс-Кондор.

Однако, по её словам, этот вопрос нужно изучить более тщательнее. Но есть предположение, что человек может иметь иммунитет к коронавирусам, которыми болеют домашние животные. Обратить внимание на этот факт Сабину Олекс-Кондор заставило то, что у медицинского персонала, держащих дома животных, заболевание или не проявляется, или протекает в более лёгкой форме.

«Известно, что у кошек есть форма кошачьего коронавируса, которая не поражает людей. Поэтому возможно, что люди, которые имеют тесный ежедневный контакт с кошкой-носителем, могут иметь антитела к вирусу кошачьих. И эти антитела могут также уничтожать вирус человека», – отметила врач.

Другие медики отмечают, что ежедневное общение с домашними питомцами и уход за ними стимулирует укрепление иммунитета человека. Этому способствует постоянный контакт с шерстью, перьями, слюной и микроорганизмами, населяющими организмы животных. Кроме того, люди, живущие в тандеме с питомцами, требующими регулярного выгула, получают «порцию» физической активности (ещё и на свежем воздухе), что также вносит свою лепту в формирование иммунитета.

Напомним, 13 апреля вирусологи рассказали, почему вакцину лучше испытывать на кошках.