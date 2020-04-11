Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Польские врачи: владельцы домашних животных переносят коронавирус бессимптомно

сегодня 20:37

Фото с сайта pixabay.com

Если дома есть кошка или собака, то коронавирусную инфекцию человек может и не заметить; пушистые питомцы помогают сделать иммунитет владельцев сильнее.

Большинство владельцев кошек и собак могут не переживать, что они заболеют коронавирусной инфекцией. Они, скорее всего, перенесут болезнь на ногах и в очень лёгкой форме. К такому выводу пришла польский врач-инфекционист Сабина Олекс-Кондор. Об этом сообщает издание GlosWielkopolski.

По данным издания, доктор наблюдала течение болезни у ста пациентов в Мадриде. Она предположила, что иммунитет владельцев собак и кошек более устойчив к различным вирусам и инфекциям.

«Владельцы домашних питомцев чаще контактируют с шерстью, слюной, испражнениями, а также микропаразитами. Поэтому их организм более устойчив к различным патогенам», – отметила доктор Олекс-Кондор.

Однако, по её словам, этот вопрос нужно изучить более тщательнее. Но есть предположение, что человек может иметь иммунитет к коронавирусам, которыми болеют домашние животные. Обратить внимание на этот факт Сабину Олекс-Кондор заставило то, что у медицинского персонала, держащих дома животных, заболевание или не проявляется, или протекает в более лёгкой форме.

«Известно, что у кошек есть форма кошачьего коронавируса, которая не поражает людей. Поэтому возможно, что люди, которые имеют тесный ежедневный контакт с кошкой-носителем, могут иметь антитела к вирусу кошачьих. И эти антитела могут также уничтожать вирус человека», – отметила врач.

Другие медики отмечают, что ежедневное общение с домашними питомцами и уход за ними стимулирует укрепление иммунитета человека. Этому способствует постоянный контакт с шерстью, перьями, слюной и микроорганизмами, населяющими организмы животных. Кроме того, люди, живущие в тандеме с питомцами, требующими регулярного выгула, получают «порцию» физической активности (ещё и на свежем воздухе), что также вносит свою лепту в формирование иммунитета.

Напомним, 13 апреля вирусологи рассказали, почему вакцину лучше испытывать на кошках.

Автор:
Анатолий Якимов
журналист

Теги

домашние животные
коронавирус
иммунитет

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

160531
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
88111
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
87167
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
71766
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
50449
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
33995
В каких городах России выявлен коронавирус: список
33451
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии