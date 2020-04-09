Пособие на детей до 3 лет: как заполнить заявление на 5000 рублей на сайте Госуслуг

сегодня 13:18 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Подать заявление на установленную детям до трёх лет выплату 5 000 рублей можно на сайте Пенсионного фонда и портале Госуслуг; достаточно лишь заполнить нужные разделы в электронной форме.

На портале Госуслуг заработал новый сервис, позволяющий подать заявление владельцам материнского (семейного) капитала на дополнительную выплату семьям с детьми до 3 лет. Теперь заявление в электронном виде можно подать как через Личный кабинет на сайте ПФР, так и через портал Госуслуг, сообщает пресс-служба отделения ПФР по Новосибирской области.

Выплата 5000 рублей будет предоставляться семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, в течение трёх месяцев (с апреля по июнь), на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет.

Пособие положено всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, даже если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

«Если вы ещё не оформили сертификат на материнский капитал, но право на него есть, то вы также можете подать заявление на данную выплату. Специалисты Пенсионного фонда самостоятельно оформят сертификат одновременно с рассмотрением заявления и принятием решения об осуществлении ежемесячной выплаты», – отметили в ведомстве.

ПФР будет принимать заявления до 1 октября, и выплаты будут предоставлены за все месяцы с апреля по июнь при наличии у семьи соответствующего права. Если заявление будет подано во втором полугодии (с июня по октябрь), то семья получит выплату сразу единой суммой за все три месяца.

Чтобы подать заявление на сайте Госуслуг, зайдите в личный кабинет по адресу: https://www.gosuslugi.ru/. Введите логин и пароль. После того, как вы попали в свой личный кабинет, выберите вкладку «Услуги», затем выберите раздел «Семья и дети». Далее выбираете пункт «Ежемесячная выплата семьям, имеющим право на маткапитал, на детей до 3 лет». После этого откроется форма заявления.

В пункте 4 заполните сведения о ребёнке. При этом в разделе «Реквизиты актовой записи о рождении», необходимо указывать не номер свидетельства о рождении, а именно номер акта о рождении.

Финансовая поддержка семей обеспечивается из федерального бюджета в качестве дополнительной помощи в условиях острой эпидемиологической обстановки и на размере материнского капитала не отразится.

Напомним, в апреле Сиб.фм также рассказывал, как оформить пособие по безработице, не выходя из дома.