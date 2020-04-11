Пособия на детей до 3 лет: сколько получат семьи с первенцем, двумя и тремя детьми – ПФР разобрал конкретные ситуации

сегодня 14:32 Поделиться

Фото Pixabay.com, инфографика со страницы отделения Пенсионного фонда Рф по Новосибирской области «ВКонтакте»

Право на пособие 5000 рублей имеют родители ребёнка младше 3 лет; если детей этого возраста в семье больше, общая сумма выплат также возрастает.

С апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трёх лет. Заявления на выплату можно подать в электронном виде до 1 октября.

Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля этого года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

То есть пособие положено детям, рождённым после 1 апреля 2017 года и до 30 июня 2020 года.

У семей с двумя и более маленькими детьми возник вопрос: на какую сумму выплат они могут рассчитывать за три месяца?

Пенсионный фонд ответил на него на конкретных примерах.

Таким образом, за месяцы с апреля по июнь семья с одним ребёнком младше 3 лет получит 15 000 рублей, с двумя детьми младше трёх лет – 30 000 рублей, и так далее.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как заполнить заявление на выплату 5 000 рублей на портале Госуслуг.