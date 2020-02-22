«При нём нашли записку»: в полиции раскрыли подробности гибели 17-летнего подростка при падении из окна в Новосибирске

сегодня 20:18 Поделиться

Фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Житель Калининского района выпал из окна седьмого этажа; он погиб, а очевидцы сообщают, что при нём была некая записка.

Погибшему при падении из окна жилого дома в Калининском районе Новосибирска было 17 лет. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. По данным оперативников, инцидент произошёл 17 апреля около 11:00.

В ведомстве рассказали, что молодой человек выпал из окна дома №6/3 на улице Мясниковой. По предварительным данным, погибший находился на седьмом этаже. Очевидцы происшествия пишут в комментариях сообщества «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», что видели момент происшествия.

«Я ещё рядом стою. Случайно так совпало, это произошло около 5 часов назад. При нём записку нашли», – пишет комментатор.

Зимой в том же дворе произошла другая трагедия. Из окна жилого дома № 8/1 на улице Мясниковой выпала девушка. Как позже заявили в Следственном комитете, перед этим она убила свою дочь. Следствие на сегодняшний день продолжается.

Напомним, в конце февраля в Первомайском районе Новосибирска мужчина погиб при падении из окна.