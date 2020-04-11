Прокуратура Новосибирской области просит ограничить доступ к фейковой информации

сегодня 22:13 Поделиться

Фото с сайта прокуратуры Новосибирской области

В интернете нередко можно найти недостоверную информацию; прокуратура выявляет такие факты и просит Роскомнадзор заблокировать фейковые сообщения.

В конце марта прокуратура Новосибирской области выявила два факта распространения недостоверной информации в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает сайт ведомства.

Как стало известно, пользователь Злата Носова сделала обзор событий за 31 марта и разместила его на видеохостинге в Youtube. Другие граждане перепостили эту запись на шести различных интернет-ресурсах. Автор заявляет, что «коронавирусная инфекция не опасна, поскольку является прикрытием масштабного глобального экономического кризиса, в апреле-мае 2020 года следует ожидать сокращения зарплат «бюджетников» вдвое, нельзя допустить вакцинацию от коронавируса, поскольку именно вакцина приведет к смерти взрослых и детей».

Позже стало известно, что этот же автор сделала «Обзор событий на 17 марта», в котором сообщила о том, что «в ближайшее время будут отменены наличные денежные средства и банки перестанут их выдавать». Гражданам рекомендуется «переводить денежные средства в другие материальные ценности, прежде всего в товары «жизнеобеспечения», поскольку остальные утратят ценность».

В прокуратуре Новосибирской области отметили, что оба обзора содержат недостоверную общественно значимую информацию, которая создаёт угрозу массовому нарушению общественного порядка и общественной безопасности, а также причинения вреда жизни и здоровью граждан и их имуществу.

Все материалы по данному делу были переданы на рассмотрение в Генеральную прокуратуру, которая по окончании расследования обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к указанной информации, а в случае переноса аналогичных материалов на другие интернет-ресурсы также ограничить к ним доступ.

Напомним, 14 апреля в Забайкальском крае возбудили уголовное дело за распространение фейковых новостей.