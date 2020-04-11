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Путёвки на весеннюю охоту перепишут на осеннюю в Новосибирске

сегодня 11:08

Фото с сайта pixabay.com

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко рассказал, что будет с путёвками на весеннюю охоту.

В регионе решили не открывать весеннюю охоту. В связи с этим у охотников появилось много вопросов. Будут ли перенесены сроки? Что будет с путёвками? Возможно ли вернуть деньги за оплаченные разрешения?

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко в эфире сообщества Новосибирской области рассказал, что вернуть государственную пошлину не получится.

Министерство сделало запросы во все федеральные ведомства с просьбой разъяснить, как поступать с путёвками.

«Все разрешения выдаются на определённый срок. Продлевать эти разрешения невозможно. Оно будет сдано. Вместо него появится разрешение на осеннюю охоту. Мы просто зачтём ту пошлину, которая была уплачена, для того, чтобы человек мог поехать на осеннюю охоту», – сообщил Андрей Даниленко.

Напомним, 14 апреля губернатор Травников прокомментировал отмену весенней охоты.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

весенняя охота
Новосибирск

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