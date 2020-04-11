Рекордный прирост больных коронавирусом в зарегистрирован в России
Фото с сайта pixabay.com
Число заболевших коронавирусом в России превысило 32 тысячи человек; за сутки выявили больше 4 тысяч новых случаев.
В России установлен новый рекордный прирост заболеваемости коронавирусом за сутки. Выявлено 4069 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает представитель информационного центра по коронавирусу 17 апреля.
Общее число больных достигло 32 007 человек. Погибли за всё время 273 пациента – за последние сутки этот показатель увеличился на 41.
За последние сутки в РФ выздоровели от коронавируса 286 человек. На сегодняшний день заражённые коронавирусом есть в каждом регионе России. Последним «чистым» регионом была Республика Алтай, где уже выявлено два случая заболевания.
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