Рекордный прирост больных коронавирусом в зарегистрирован в России

сегодня 14:56 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

Число заболевших коронавирусом в России превысило 32 тысячи человек; за сутки выявили больше 4 тысяч новых случаев.

В России установлен новый рекордный прирост заболеваемости коронавирусом за сутки. Выявлено 4069 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает представитель информационного центра по коронавирусу 17 апреля.

Общее число больных достигло 32 007 человек. Погибли за всё время 273 пациента – за последние сутки этот показатель увеличился на 41.

За последние сутки в РФ выздоровели от коронавируса 286 человек. На сегодняшний день заражённые коронавирусом есть в каждом регионе России. Последним «чистым» регионом была Республика Алтай, где уже выявлено два случая заболевания.