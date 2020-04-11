Резкий рост числа заболевших коронавирусом в Пятигорске: в городе ввели карантин и сменили руководство

сегодня 07:51 Поделиться

Фото с сайта wikimedia.org

За последние сутки число заразившихся коронавирусом в Ставропольском крае увеличилось сразу на 28 человек; в Пятигорске приняли жёсткие меры.

В курортном Пятигорске ввели карантин во всём городе из-за угрозы распространения коронавируса. Ситуация с новым вирусом там потребовала и смены руководства. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Instagram.

«Мы усиливаем работу по противодействию коронавирусу в Пятигорске. Для этого в городе вводится режим карантина», —сообщил Владимиров.

При этом глава региона подчеркнул, что в Пятигорске «очень непростая эпидобстановка по коронавирусу». По его словам, в городе зафиксирована «опережающая динамика и резкий рост числа заболевших за несколько минувших дней».

Кроме того, губернатор отметил, что ситуация с коронавирусом в городе потребовала и смены руководства. Мэр Пятигорска Андрей Скрипник перешел на другую должность, а пост главы города занял Лев Травнев. Ему поручено в краткий срок «мобилизовать силы и ресурсы муниципалитета для адекватного ответа стоящим здесь вызовам».

По данным на 16 апреля в Ставропольском крае выявлено 143 случая заражения коронавирусом. За последние сутки число заразившихся увеличилось на 28.

Напомним, 17 апреля число жертв коронавируса в Москве выросло до 127 человек, среди умерших есть те, кому не было и 30 лет.