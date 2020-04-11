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"Риски очень большие": Травников рассказал о перспективах открытия спортзалов

сегодня 12:47

Фото Дениса Винокурова

Глава Новосибирской области объяснил, почему власти не открывают фитнес-клубы и спортивные секции; Травников пообещал оказать помочь пострадавшим предприятиям.

Режим нерабочих дней для организаций спортивной сферы Новосибирской области продлится до 30 марта, открывать спортзалы и секции раньше этой даты власти не планируют. Об этом губернатор региона Андрей Травников рассказал на брифинге 17 апреля.

"Спортивная сфера — одна из самых контактных. Часто скопление людей наблюдается и в раздевалках и в самих залах. Я, например, не могу представить игру в футбол с соблюдением дистанции в 1,5 метра", — объяснил губернатор.

Он также отметил, что получил открытое письмо от представителей спортивного сообщества — спортсмены просят о помощи, арендных и кредитных налоговых каникулах.

"Конечно, всем, кто из-за вынужденного простоя оказался в ситуации экономического кризиса, будет стараться помогать", — добавил губернатор.

Напомним, 17 апреля Травников заявил об отмене традиционного парада 9 мая на площади Ленин в Новосибирске.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

Травников Андрей
коронавирус
Новосибирск

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