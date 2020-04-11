Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

«С выявленными носителями коронавируса не контактировали, из региона не выезжали»: врачи не знают, от кого заразились больше половины новых заболевших в Новосибирской области

сегодня 10:58

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Семеро из двенадцати вновь выявленных пациентов с коронавирусом не покидали регион перед болезнью; источник их заражения неизвестен.

12 пациентов инфекционной больницы № 1 в Новосибирске получили 17 апреля положительные тесты на COVID-19. Источник заражения большинства из них – неизвестен.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, специалистам удалось выяснить, где могли инфицироваться пятеро пациентов. Один из них накануне прилетел в Новосибирск из Мурманска через Москву. Ещё четыре случая – люди, контактировавшие с уже выявленными пациентами.

«При этом семь человек за пределы региона не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали», – отметили в штабе.

На 17 апреля количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией – 76, из них 16 человек выписаны по выздоровлению, двое скончались.

Напомним, накануне глава регионального минздрава сообщил, что четверо пациентов с коронавирусом находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

158845
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
86995
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
86531
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
71553
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
50251
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
33402
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии
32668
Коронавирус подтвердили у сотрудницы инфекционной больницы в Хакасии