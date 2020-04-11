«С выявленными носителями коронавируса не контактировали, из региона не выезжали»: врачи не знают, от кого заразились больше половины новых заболевших в Новосибирской области

сегодня 10:58 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

Семеро из двенадцати вновь выявленных пациентов с коронавирусом не покидали регион перед болезнью; источник их заражения неизвестен.

12 пациентов инфекционной больницы № 1 в Новосибирске получили 17 апреля положительные тесты на COVID-19. Источник заражения большинства из них – неизвестен.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, специалистам удалось выяснить, где могли инфицироваться пятеро пациентов. Один из них накануне прилетел в Новосибирск из Мурманска через Москву. Ещё четыре случая – люди, контактировавшие с уже выявленными пациентами.

«При этом семь человек за пределы региона не выезжали, с ранее выявленными инфицированными не контактировали», – отметили в штабе.

На 17 апреля количество зафиксированных в Новосибирской области случаев заражения коронавирусной инфекцией – 76, из них 16 человек выписаны по выздоровлению, двое скончались.

Напомним, накануне глава регионального минздрава сообщил, что четверо пациентов с коронавирусом находятся в реанимации в тяжёлом состоянии.