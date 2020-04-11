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Схождение Благодатного огня-2020: где и во сколько смотреть на ТВ прямую трансляцию

сегодня 12:03

Кадр из видео на YouTube

Схождения Благодатного огня перед Пасхой – чудо, которого ежегодно ждут миллионы верующих по всему миру; из-за коронавируса в этом году церемония пройдёт с ограничениями, но посмотреть её можно будет в прямой трансляции.

Раз в год, в канун православной Пасхи, в Великую субботу, почти две тысячи лет в Иерусалиме сходит Благодатный огонь. В этом году из-за распространения коронавирусной инфекции церковный ритуал, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова, пройдёт с ограниченным количеством участников.

Тем не менее миллионы верующих смогут посмотреть трансляцию церемонии.

В субботу, 18 апреля 2020 года схождение Благодатного огня покажут телеканалы «Спас» и НТВ.

На «Спасе» прямая трансляция из Иерусалима начнется в 12:00 мск (16:00 по новосибирскому времени). На НТВ прямая трансляция из Иерусалима стартует в 13:00 мск (17:00 по новосибирскому времени).

Благодатный огонь считается символом благословения Божия роду человеческому. Он разносится паломниками по всему православному миру. Из Иерусалима Благодатный огонь специальным авиарейсом доставляют в Москву к началу пасхального богослужения в храме Христа Спасителя, возглавляемого патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, где и во сколько смотреть прямую трансляцию церковной службы на Пасху в Новосибирске.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

пасха
трансляция
благодатный огонь

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