Скончались два заражённых коронавирусом сотрудника "Роскосмоса"

вчера 21:54 Поделиться

В "Роскосмосе" зарегистрировали два летальных исхода от коронавируса: всего в корпорации 42 заражённых сотрудника.

Два сотрудника "Роскосмоса" с подтверждённым коронавирусом скончались в больнице. Об этом 17 апреля со ссылкой на пресс-службу корпорации сообщает РИА-Новости.

Ещё один сотрудник ракетно-космической отрасли погиб в больнице. У него была диагностирована пневмония — наличие коронавируса пока не подтверждено.

РИА-Новости сообщает со ссылкой на компанию, что в "Роскосмосе" подтверждено 42 случая заражения коронавирусом.