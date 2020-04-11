Скончались два заражённых коронавирусом сотрудника "Роскосмоса"
В "Роскосмосе" зарегистрировали два летальных исхода от коронавируса: всего в корпорации 42 заражённых сотрудника.
Два сотрудника "Роскосмоса" с подтверждённым коронавирусом скончались в больнице. Об этом 17 апреля со ссылкой на пресс-службу корпорации сообщает РИА-Новости.
Ещё один сотрудник ракетно-космической отрасли погиб в больнице. У него была диагностирована пневмония — наличие коронавируса пока не подтверждено.
РИА-Новости сообщает со ссылкой на компанию, что в "Роскосмосе" подтверждено 42 случая заражения коронавирусом.
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