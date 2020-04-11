Тотальные проверки: ГИБДД будет ловить пьяных водителей в ближайшие выходные в Новосибирске
Фото ГИБДД Новосибирска
В ГИБДД Новосибирска рассказали о новом рейде; останавливать будут всех подряд.
В ГИБДД Новосибирска рассказали, что 18 и 19 апреля в ночное время в городе будет проведён рейд по нетрезвым водителям.
Проверки будут носить тотальный характер. Останавливать будут все без исключения автомобили. На линию выведут дополнительные экипажи.
«Данное мероприятие задействовано в городе Новосибирске связи с увеличением количества ДТП с участием нетрезвых водителей», – говорится в сообщении ГИБДД.
Напомним, 13 апреля в ГИБДД сообщили, что с момента введения самоизоляции стали выявлять значительно больше пьяных водителей за рулём.
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