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Тотальные проверки: ГИБДД будет ловить пьяных водителей в ближайшие выходные в Новосибирске

сегодня 16:29

Фото ГИБДД Новосибирска

В ГИБДД Новосибирска рассказали о новом рейде; останавливать будут всех подряд.

В ГИБДД Новосибирска рассказали, что 18 и 19 апреля в ночное время в городе будет проведён рейд по нетрезвым водителям.

Проверки будут носить тотальный характер. Останавливать будут все без исключения автомобили. На линию выведут дополнительные экипажи.

«Данное мероприятие задействовано в городе Новосибирске связи с увеличением количества ДТП с участием нетрезвых водителей», – говорится в сообщении ГИБДД.

Напомним, 13 апреля в ГИБДД сообщили, что с момента введения самоизоляции стали выявлять значительно больше пьяных водителей за рулём.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

нетрезвый водитель
ГИБДД
рейд
Новосибирск

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