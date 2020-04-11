Тотальные проверки: ГИБДД будет ловить пьяных водителей в ближайшие выходные в Новосибирске

сегодня 16:29 Поделиться

Фото ГИБДД Новосибирска

В ГИБДД Новосибирска рассказали о новом рейде; останавливать будут всех подряд.

В ГИБДД Новосибирска рассказали, что 18 и 19 апреля в ночное время в городе будет проведён рейд по нетрезвым водителям.

Проверки будут носить тотальный характер. Останавливать будут все без исключения автомобили. На линию выведут дополнительные экипажи.

«Данное мероприятие задействовано в городе Новосибирске связи с увеличением количества ДТП с участием нетрезвых водителей», – говорится в сообщении ГИБДД.

Напомним, 13 апреля в ГИБДД сообщили, что с момента введения самоизоляции стали выявлять значительно больше пьяных водителей за рулём.