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У 24 детей в Новосибирске подозревают коронавирус

сегодня 10:49

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

С подозрением на коронавирус в детской больнице Новосибирска находятся 24 ребёнка; их выпишут только после получения нескольких отрицательных результатов на COVID-19.

24 ребёнка остаются в стационаре больницы № 3 Новосибирска из-за подозрения на заражение коронавирусом. У них взяты анализы, но результаты пока не получены.

Как рассказали в региональном оперативном штабе, пока ни у одного из госпитализированных детей нет положительных результатов теста на коронавирус. Однако для выписки необходимо, чтобы анализ неоднократно был отрицательным.

Напомним, на утро 17 апреля коронавирус подтвердился ещё у 12 новосибирцев.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

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