У 24 детей в Новосибирске подозревают коронавирус

сегодня 10:49 Поделиться

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

С подозрением на коронавирус в детской больнице Новосибирска находятся 24 ребёнка; их выпишут только после получения нескольких отрицательных результатов на COVID-19.

24 ребёнка остаются в стационаре больницы № 3 Новосибирска из-за подозрения на заражение коронавирусом. У них взяты анализы, но результаты пока не получены.

Как рассказали в региональном оперативном штабе, пока ни у одного из госпитализированных детей нет положительных результатов теста на коронавирус. Однако для выписки необходимо, чтобы анализ неоднократно был отрицательным.

Напомним, на утро 17 апреля коронавирус подтвердился ещё у 12 новосибирцев.