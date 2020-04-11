У кошечки не боли, у обезьянки заживи: как врачи спасают животных в Новосибирском зоопарке

сегодня 15:23 Поделиться

Фото Новосибирского зоопарка

Закрытый для посетителей Новосибирский зоопарк продолжает публиковать в сети истории о зверях и людях, которые с ними работают; сегодня рассказ посвятили врачам новосибирских больниц, которые спасли несколько жизней обитателей зоопарка.

Новосибирский зоопарк на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сегодня опубликовал историю о врачах новосибирских клиник, которые спасли жизни животным.

Сотрудничество зоопарка с больницами и медицинскими институтами началось в 50-60-е годы прошлого века, когда ветеринария не была так развита как сейчас. Зверинец часто обращался за помощью к врачам, лечащим людей.

«НИИ травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна, МНТК "Микрохирургия глаза", НИИ патологии кровообращения имени Е. Н. Мешалкина, Новосибирская государственная областная клиническая больница, детская клиническая больница скорой медицинской помощи № 3, детская клиническая больница № 1 – врачи этих и других медицинских учреждений никогда не отказывали в помощи. Они приезжали, проводили обследования заболевших животных, расписывали схемы лечения и даже оперировали», – сообщает зоопарк.

Десять лет назад помощь офтальмологов потребовалась мандрилу по имени Юниор. Из-за диабета он ослеп, и врачи МНТК «Микрохирургия глаза» удалили зверю катаракту и имплантировали искусственные хрусталики.

В 2016 году пациентом МНТК «Микрохирургия глаза» стала кошка маргай. Вскоре после прибытия кошки в Новосибирск врачи зоопарка заподозрили, что у неё проблемы со зрением. Обследование показало, что у редкой кошки врожденная патология – вывих хрусталиков в переднюю камеру. Была проведена операция, зрение кошке вернули.

В апреле 2018 года весь Новосибирск следил за здоровьем новорождённого орангутана. Он родился с переломом теменной кости черепа, его жизни угрожала большая опасность, счёт шёл на минуты. Провести операцию тогда согласился нейрохирург Детской городской клинической больницы № 1 Алексей Пилипенко. Всё прошло успешно. Матику здоров и сейчас живет в группе орангутанов в Московском зоопарке.

Сотрудники зоопарка поблагодарили врачей и призвали всех горожан соблюдать режим самоизоляции, чтобы в это сложное время у медиков не прибавлялось пациентов с коронавирусом.

Напомним, минздрав региона запустил акцию с рассказами врачей, которые работают с коронавирусными больными.