Учёные выяснили, при какой температуре гибнет коронавирус

сегодня 08:42 Поделиться

Фото Pixabay.com

Коронавирус не всегда погибает при нагревании до 60 градусов; в нестерильной обстановке вирус более устойчив к высоким температурам.

Французские ученые решили выяснить, гибнет ли новый тип коронавируса при нагревании до 60 градусов. Оказалось, что на изменения температуры коронавирус может реагировать по-разному. Результаты работы учёных появились на портале bioRxiv.

Важность исследования объясняется тем, что дезинфекция в большинстве лабораторий осуществляется именно при нагреве материалов до 60 градусов в течение часа. Учёные решили проверить, насколько эффективен этот способ обеззараживания.

Для эксперимента исследователи поместили штамм коронавируса в две пробирки — стерильную и с биоматериалом.

При нагреве в чистой среде вирусы погибли, а вот в нестерильной обстановке коронавирус смог продолжить размножение до уровня, достаточного для заражения человека.

Уничтожить вирус получилось только после того, как пробирку грели в течение 15 минут при температуре в 92 градуса.

По результатам эксперимента учёные посоветовали медикам внимательнее относиться к дезинфекции, в особенности анализов на COVID-19, совмещая нагрев биоматериала с химической стерилизацией.

Напомним, в апреле врач из Москвы рассказала об особенностях коронавируса у молодых пациентов.