Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Учёные выяснили, при какой температуре гибнет коронавирус

сегодня 08:42

Фото Pixabay.com

Коронавирус не всегда погибает при нагревании до 60 градусов; в нестерильной обстановке вирус более устойчив к высоким температурам.

Французские ученые решили выяснить, гибнет ли новый тип коронавируса при нагревании до 60 градусов. Оказалось, что на изменения температуры коронавирус может реагировать по-разному. Результаты работы учёных появились на портале bioRxiv.

Важность исследования объясняется тем, что дезинфекция в большинстве лабораторий осуществляется именно при нагреве материалов до 60 градусов в течение часа. Учёные решили проверить, насколько эффективен этот способ обеззараживания.

Для эксперимента исследователи поместили штамм коронавируса в две пробирки — стерильную и с биоматериалом.

При нагреве в чистой среде вирусы погибли, а вот в нестерильной обстановке коронавирус смог продолжить размножение до уровня, достаточного для заражения человека.

Уничтожить вирус получилось только после того, как пробирку грели в течение 15 минут при температуре в 92 градуса.

По результатам эксперимента учёные посоветовали медикам внимательнее относиться к дезинфекции, в особенности анализов на COVID-19, совмещая нагрев биоматериала с химической стерилизацией.

Напомним, в апреле врач из Москвы рассказала об особенностях коронавируса у молодых пациентов.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

158748
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
86809
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
86465
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
71525
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
50220
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
33393
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии
32543
Коронавирус подтвердили у сотрудницы инфекционной больницы в Хакасии