Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Угрожали санитарному благополучию: в Новосибирске из-за коронавируса оштрафовали компьютерный клуб, кофейню и продавцов ценных бумаг

сегодня 17:37

Фото с сайта pixabay.com

За незаконную деятельность в период противодействия коронавирусу в Новосибирске оштрафовали бизнесменов; им придётся заплатить по 50 тысяч.

В Новосибирске за незаконную деятельность в период противодействия коронавирусу оштрафовали владельцев компьютерного клуба, кофейни и конторы по продаже ценных бумаг.

Два заведения располагались в одном доме на улице Челюскинцев.

В компьютерном клубе посетителям оказывали досуговые и развлекательные услуги. В момент совершения рейда в помещении находились около 10 человек.

В момент визита в контору по продаже ценных бумаг сотрудница обслуживали пятерых клиентов.

Кроме того, в ходе рейда была выявлена сетевая кофейня на улице Ленина, где вопреки запрету обслуживали посетителей.

Бизнесменам придётся заплатить по 50 тысяч рублей штрафа.

Напомним, сегодня губернатор Травников рассказал, как будут наказывать нарушителей режима самоизоляции.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

штрафы
Новосибирск
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

160003
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
87944
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
86993
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
71716
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
50401
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
33437
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии
33222
В каких городах России выявлен коронавирус: список