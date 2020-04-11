Угрожали санитарному благополучию: в Новосибирске из-за коронавируса оштрафовали компьютерный клуб, кофейню и продавцов ценных бумаг

сегодня 17:37 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

За незаконную деятельность в период противодействия коронавирусу в Новосибирске оштрафовали бизнесменов; им придётся заплатить по 50 тысяч.

В Новосибирске за незаконную деятельность в период противодействия коронавирусу оштрафовали владельцев компьютерного клуба, кофейни и конторы по продаже ценных бумаг.

Два заведения располагались в одном доме на улице Челюскинцев.

В компьютерном клубе посетителям оказывали досуговые и развлекательные услуги. В момент совершения рейда в помещении находились около 10 человек.

В момент визита в контору по продаже ценных бумаг сотрудница обслуживали пятерых клиентов.

Кроме того, в ходе рейда была выявлена сетевая кофейня на улице Ленина, где вопреки запрету обслуживали посетителей.

Бизнесменам придётся заплатить по 50 тысяч рублей штрафа.

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