«Умирают не только от сопутствующих заболеваний»: врач рассказала об особенностях коронавируса у молодых пациентов

сегодня 08:20 Поделиться

Фото Pixabay.com

Среди заразившихся коронавирусом всё больше людей молодого и среднего возраста; многие переносят инфекцию тяжело.

Многие пациенты молодого возраста тяжело переносят COVID-19. Заразившиеся умирают не только от сопутствующих заболеваний, но и непосредственно от коронавируса, сообщила главный врач 52-й больницы в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Средний возраст пациентов, по словам медика, сейчас меняется в сторону уменьшения.

«Достаточно много и молодых людей, не особенно отягощенных соматически, но, тем не менее, тяжело переносящих эту инфекцию. В том числе и с фатальными исходами», — отметила врач.

Одна из причин летальных исходов в том, что люди зачастую слишком поздно обращаются за медицинской помощью. При этом медик добавила, что пациенты с коронавирусом умирают не только из-за сопутствующих заболеваний, но и непосредственно от COVID-19. «К сожалению, он поражает достаточно здоровых, и в этом случае мы считаем, что они умирают от проявлений коронавирусной инфекции», — заключила Лысенко.

Напомним, от коронавируса в Москве за последние сутки скончались ещё 14 пациентов, самому молодому было 29 лет.