«Увезли в лес и задушили»: прокуратура раскрыла подробности убийства женщины под Новосибирском

сегодня 16:38 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

К 18 годам лишения свободы приговорил суд новосибирца, который несколько лет назад жестоко убил женщину; после расправы он похитил у жертвы ключи от квартиры с ноутбуком.

Новосибирский областной суд вынес приговор по делу об убийстве женщины в 2017 году. Её тело нашли в лесу в Колыванском районе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, 43-летний Борис Поплаухин вечером 12 августа под надуманным предлогом встретился с женщиной и вместе с ней на автомобиле под управлением своего знакомого проехал в направлении Колыванского шоссе, где под видом попутчика в автомобиль сел Феоктистов.

В лесу в Колыванском районе Новосибирской области Поплаухин и Феоктистов напали на потерпевшую и задушили, а после завладели имуществом. «Добычей» убийц стали в том числе ключи от квартиры женщины, откуда они затем похитили ноутбук.



После кражи Поплаухин и Феоктистов вернулись в лес, чтобы спрятать труп жертвы. Его нашли осенью 2017 года



Как уточнили в пресс-службе прокуратуре, суд приговорил Поплаухина к 18 годам колонии. Однако вердикт в законную силу пока не вступил.

Напомним, в Новосибирске продолжается расследование дела об убийстве Натальи Устиновой, тело которой нашли 1 октября 2019 года.