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«В крайне тяжёлом состоянии»: губернатор Андрей Травников рассказал о самочувствии пациента с коронавирусом в Новосибирске

сегодня 12:10

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

12 новых случаев заражения выявлены в Новосибирске за минувшие сутки; глава региона рассказал о состоянии заболевших.

На утро 17 апреля в Новосибирской области выявлено 76 случаев заражения коронавирусом, о 12 из них стало известно сегодня. Об этом губернатор региона Андрей Травников рассказал на брифинге.

По словам губернатора, несколько человек находятся в тяжёлом состоянии.

«Один – в крайне тяжёлом, он подключён к аппарату ИВЛ, который поддерживает функции жизнеобеспечения», – сообщил Травников.

Напомним, на 17 апреля в регионе от коронавируса умерли два человека.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

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