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В Красноярском крае коронавирус подтверждён у 231 пациента

сегодня 16:44

Фото с сайта pixabay.com

За последние сутки в Красноярском крае диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердили ещё у 29 пациентов; общее число больных – 231 человек.

По данным оперативного штаба Красноярского края, в регионе официально подтверждён 231 случай COVID-19. За последние сутки в больницы доставлено 29 новых пациентов.

Опубликован список территорий, где в Красноярском крае есть коронавирус.

Напомним, в Кузбассе умерла пациентка с коронавирусом, диагноз ей поставили уже после смерти.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Красноярский край
коронавирус

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