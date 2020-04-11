В Красноярском крае коронавирус подтверждён у 231 пациента

сегодня 16:44 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

За последние сутки в Красноярском крае диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердили ещё у 29 пациентов; общее число больных – 231 человек.

По данным оперативного штаба Красноярского края, в регионе официально подтверждён 231 случай COVID-19. За последние сутки в больницы доставлено 29 новых пациентов.

Опубликован список территорий, где в Красноярском крае есть коронавирус.

Напомним, в Кузбассе умерла пациентка с коронавирусом, диагноз ей поставили уже после смерти.