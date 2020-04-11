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В МЧС заявили о бесполезности ношения масок на улице

сегодня 08:55

Фото Pixabay.com

Специалисты МЧС порекомендовали отказаться от защитных масок на улице во время пандемии коронавируса; маска, по мнению спасателей, необходима в других случаях.

МЧС России рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице в период пандемии коронавруса. Спасатели отметили, что на улице полезно дышать свежим воздухом, сообщает ТАСС.

«Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», — утверждают специалисты ведомства.

Спасатели пояснили, что маска необходима в местах скопления людей, при уходе за больными и при общении с людьми, которые имеют признаки заболевания.

Также в МЧС ответили на вопрос о том, как правильно носить маску. Специалисты пояснили, что у медицинских масок нет наружной или внутренней сторон, и какой стороной внутрь ее носить — непринципиально. Главное, чтобы она плотно закрывала дыхательные пути.

При этом, чтобы не «инфицировать себя дважды», спасатели рекомендуют чаща менять маски, а после снятия тщательно мыть руки.

Напомним, в середине апреля французские учёные выяснили, при какой температуре гибнет коронавирус: такой погоды в России точно не будет.

Автор:
Олеся Сметанникова

Теги

маска
коронавирус
МЧС

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