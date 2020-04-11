В Новосибирск придёт жара: сегодня и в выходные – до +18

сегодня 10:04 Поделиться

Фото Дениса Винокурова

Тёплая погода установится в Новосибирске в ближайшие три дня; в пятницу в городе будет по-летнему жарко.

Лето посреди весны нагрянуло в Новосибирск: погода испытывает терпение сидящих на самоизоляции города плюсовыми температурами и ярким солнцем.

Уже сегодня, 17 апреля, воздух днём прогреется до 14-15 градусов тепла. При этом специалисты отмечают полное отсутствие осадков и ясное небо. Также не ожидается усиления ветра – возможны редкие порывы от 1 до 5 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте Gismeteo.ru.

Что касается предстоящего уикенда, то в субботу столбики термометров покажут до +14, а в воскресенье и вовсе потеплеет до 16-18.

О том, что на календаре всё-таки весна, новосибирцам будут напоминать разве что ночные температуры – до рассвета в городе сохраняются бодрящие +1...+3 градуса.

Напомним, 16 апреля в связи с установлением жаркой погоды в региональном МЧС прошло совещание об опасности палов сухой травы.