В правительстве Новосибирской области проходят «горячие линии» по поддержке граждан и предпринимателей

сегодня 23:16 Поделиться

Фото правительства Новосибирской области

В пятницу, 17 апреля, в общественной приёмной губернатора состоялись две телефонные «горячие линии»; они были посвящены мерам поддержки малого и среднего бизнеса, а также социальной поддержке граждан в период действия режима повышенной готовности на территории региона.

Сразу две «горячие линии» прошли в правительстве Новосибирской области. Представители профильных министерств рассказали о мерах поддержки жителей региона в период противодействия коронавирусной инфекции перед началом работы «горячих линий».

И. о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников рассказал, что для представителей бизнеса в регионе запущен и действует в постоянном режиме сразу ряд «горячих линий» на базе центра «Мой бизнес», антикризисного штаба АО «Российский экспортный центр» и других. В правительстве региона в ближайшее время пройдёт серия дополнительных линий.

По его словам, в минэкономразвития региона подготовлены специальные методические рекомендации для предпринимателей по алгоритму действий при обращении за государственной поддержкой.

«Для промышленных предприятий и организаций малого и среднего бизнеса, пострадавших в связи с мерами по противодействию коронавирусной инфекции, действуют меры господдержки регионального и федерального уровня. В разработанном министерством экономического развития региона методическом пособии прописан алгоритм действий по получению поддержки», – подчеркнул Лев Решетников.

Он также отметил, что это поможет определиться с наиболее подходящими мерами поддержки по налогам, кредитам, отсрочкам платежей, получить информацию о работе региональных гарантийных фондов

Подробнее ознакомиться с методическими рекомендациями для предпринимателей можно на сайте министерства экономического развития Новосибирской области.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров рассказал о работе «горячей линии» центра «Мой бизнес» и напомнил её номер: 8 800 600-34-07.

Министр рассказал, что ежедневно на «горячую линию» центра «Мой бизнес» поступает от 50 до 250 звонков. Сотрудники центра стараются отвечать на все вопросы предпринимателей. Кроме того, региональным Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства и Фондом микрофинансирования разработанные специальные продукты антикризисной поддержки. Это новая скоринговая программа максимально сокращённого времени обработки заявок от предпринимателей на поручительство по кредитам.

«До 300 тысяч рублей увеличена сумма микрозайма на пополнение оборотных средств и до 300 тысяч увеличена возможная сумма займа без залога. Также будут продлены сроки по выплатам кредитов», – отметил Андрей Гончаров.

Все социальные выплаты в регионе осуществляются своевременно, по графику. Об этом рассказал начальник отдела социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Дмитрий Радич.

«В случае возникновения у гражданина трудной жизненной ситуации у нас есть механизмы адресного реагирования. В каждой конкретной ситуации мы рассматриваем все возможности оказания материальной помощи либо натуральной помощи продуктовыми наборами. При обращении, конечно, нужно будет подтвердить отсутствие дохода, либо уровень дохода ниже прожиточного минимума, в рамках областного законодательства», – пояснил Дмитрий Радич.

Он подчеркнул, что центры социальной поддержки населения Новосибирской области работают в штатном режиме, приём осуществляется по предварительной записи, чтобы исключить случаи скопления людей. Заявление для получения услуг можно подать через единый портал Госуслуг или по телефонам центров социальной поддержки населения. Выплаты семьям с детьми, у которых окончание выплатного периода приходится на период с апреля по сентябрь 2020 года продлеваются в беззаявительном порядке. Это ежемесячное пособие на ребёнка, ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, на третьего и последующих детей из числа многодетных семей.

Также Дмитрий Радич уточнил, что автоматическое продление без подачи заявления и документов касается и ежемесячных денежных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка, если в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года ребёнок достигнет возраста одного года или двух лет.

Если срок предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года, субсидия пролонгируется на следующие полгода в том же размере.

Получить необходимую консультацию специалиста министерства труда и социального развития Новосибирской области можно по телефону горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области: 8 800 100-00-82.

Напомним, 16 апреля Андрей Травников проконтролировал выполнение противоэпидемиологического режима на строящихся объектах.