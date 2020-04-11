В Санкт-Петербурге установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусной инфекцией

сегодня 03:44 Поделиться

Фото с сайта online47.ru

За сутки подтверждён диагноз более чем у 400 человек; показатель выше, чем днём ранее, почти в три раза.

За один день в северной столице зарегистрированы ещё 424 случая заболевания COVID-19. Это практически в три раза больше, чем было зафиксировано днём ранее, когда сообщалось о 154 новых заболевших.

Теперь число заболевших коронавирусом в Петербурге превысило 1500 человек. Сейчас диагноз подтверждён у 1507 жителей города. Из них уже выздоровел 131 человек, семь скончались, сообщает online47.ru.

Санкт-Петербург входит в тройку регионов-лидеров по количеству заболевших коронавирусом. Опережают его только Москва и Московская область.

Напомним, количество заражённых в Новосибирской области увеличилось до 77.