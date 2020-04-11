Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

В Санкт-Петербурге установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусной инфекцией

сегодня 03:44

Фото с сайта online47.ru

За сутки подтверждён диагноз более чем у 400 человек; показатель выше, чем днём ранее, почти в три раза.

За один день в северной столице зарегистрированы ещё 424 случая заболевания COVID-19. Это практически в три раза больше, чем было зафиксировано днём ранее, когда сообщалось о 154 новых заболевших.

Теперь число заболевших коронавирусом в Петербурге превысило 1500 человек. Сейчас диагноз подтверждён у 1507 жителей города. Из них уже выздоровел 131 человек, семь скончались, сообщает online47.ru.

Санкт-Петербург входит в тройку регионов-лидеров по количеству заболевших коронавирусом. Опережают его только Москва и Московская область.

Напомним, количество заражённых в Новосибирской области увеличилось до 77.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

Санкт-Петербург
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

161248
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
88406
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
87368
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
71799
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
50498
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
36574
Названа новая дата парада в честь Дня Победы в 2020 году
34081
В каких городах России выявлен коронавирус: список