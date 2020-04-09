«Вечер с симфоническим оркестром» в филармонии: онлайн-трансляция на Сиб.фм

сегодня 19:34 Поделиться

Фото с сайта Новосибирской областной филармонии

В режиме всеобщей самоизоляции учреждения культуры приготовили трансляцию онлайн-мероприятий; Сиб.фм предлагает послушать концерт из Новосибирской областной филармонии.

Для того, чтобы жители Новосибирска провели вечер дома со своими родными и близкими, коллектив Новосибирской областной филармонии подготовил цикл концертов. В пятницу, 17 апреля, в рамках открытого цикла трансляций прозвучит концерт Симфонического оркестра.

В рамках открытого цикла трансляций «Филармония без границ» в программе прозвучат произведения, которые написали Гия Канчели – T.S.D. для виолончели и большого оркестра; Павел Карманов – Music con cello; Людвиг ван Бетховен – Симфония № 3, «Героическая». Их исполнят музыканты Новосибирского академического симфонического оркестра. Дирижёр Томас Зандерлинг.

Прямая трансляция начнётся в 20:00 по новосибирскому времени. Сиб.фм организовал трансляцию из Новосибирской областной филармонии.

Напомним, 9 апреля Сиб.фм опубликовал программу онлайн-трансляций новосибирских учреждений культуры.