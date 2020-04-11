Въезд в Красноярск закрывают из-за коронавируса

сегодня 21:32 Поделиться

Фото Facebook Константина Димитрова

Власти приняли решение ограничить передвижение транспорта в Красноярске; на въездах уже монтируют контрольные пункты.

В Красноярске ограничивают движение транспорта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом 17 апреля в своём Facebook-аккаунте сообщил глава краевого Минтранса Константин Димитров. Он опубликовал фото дорожных знаков, где сказано, что въезд в город закрыт.

"В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции на территории города Красноярска движение автомобильного транспорта ОГРАНИЧЕНО. Сегодня завершаем обустройство мест КП, финальный штрих — размещаем информационные щиты, объясняющие, почему транзитный транспорт направляем в обход", — пишет Димитров (орфография и пунктуация автора сохранены. — прим. Сиб.фм).

По его словам, контрольно-пропускные пункты уже появились на 12 въездах в Красноярск. Сейчас на каждом из них ведётся наблюдение, добавил министр. На сегодняшний день Красноярске подтверждено больше 230 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, сегодня в ещё одном районе Новосибирской области выявили коронавирус.