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Впервые больше 40 человек погибли от коронавируса за сутки в России

сегодня 15:09

В России за прошедшие сутки выявили больше 4 тысяч новых случаев коронавируса; погибли в общей сложности 273 человека.

За прошедшие сутки в России от осложнений на фоне коронавирусной инфекции погиб 41 человек. Как 17 апреля сообщает «Интерфакс», это рекордный показатель летальных исходов – ранее было зарегистрировано 34 смерти.

Всего за сутки в стране выявили 4069 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число больных достигло 32 007 человек.

Выздоровели 286 пациентов. На момент публикации новости оперативный штаб России ещё не опубликовал сводку по количеству регионов, в которых выявили новые случаи. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в информационном центре, в текущей статистике не учтены случаи заражения в Республике Алтай. Субъект был последним регионом России, свободным от коронавируса.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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