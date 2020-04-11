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Вспышка коронавируса произошла в военном училище Тюмени

сегодня 08:09

Фото pixabay.com

Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища; об этом сообщили в правительстве региона.

В тюменском военном училище выявили очаг коронавируса. Об этом СМИ сообщили в правительстве области.

"В ТВИККУ, мы получили серьезный очаг заболевания среди курсантов. Вся эта тема разворачивается и проверяется на данном этапе. Все необходимые службы задействованы в этой работе", — сказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

За прошедшие сутки в Тюменской области это второй очаг коронавируса. Первый выявили в Ярковском муниципальном образовании.

Напомним, в России не осталось регионов без коронавируса: в Республике Алтай выявили первый случай.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

тюмень
коронавирус

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