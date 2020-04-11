Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Второй случай заражения коронавирусом подтверждён в Республике Алтай

сегодня 11:16

Фото со страницы сообщества «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте»

В Республике Алтай выявлен второй заболевший COVID-19; это муж жительницы Онгудая, у которой вирус был обнаружен вчера.

В Республике Алтай подтвердили второй случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.

Заболел муж жительницы Онгудая, у которой коронавирус подтвердили 16 апреля. Оба заболевших помещены в инфекционные боксы.

У проживающих с ними дочери и двоих внуков – тест отрицательный. Они помещены на карантин. Проводится обследование контактных лиц.

Известно, что к родителям в Онгудай незадолго до их болезни приезжала дочь из Барнаула. В мессенджерах она распространила сообщение, о том, что могла заразить родителей. В начале апреля она проходила лечение от ОРВИ.

«Я дважды просила сделать тест на ковид19, но мне в больнице отказали, хотя симптомы были очень похожи. Сказали: у нас указ свыше брать тест только у тех, кто приехал из-за границы или был в прямом контакте с заболевшим, я под эту категорию не попала. Мне 8 апреля закрыли больничный лист и сказали — вы здоровы и не опасны для окружающих. 9 апреля я поехала к родителям в Онгудай забирать детей. В итоге заболела моя мама и тест у нее положительный... Надеюсь на понимание и не поддержание любых негативных высказываний в адрес моих родных», – написала женщина (орфография и пунктуация автора сохранены, – прим. Сиб.фм).

Напомним, в Новосибирске за сутки выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

Теги

Республика Алтай
коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

158845
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
86995
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
86531
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
71553
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
50251
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
33402
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии
32668
Коронавирус подтвердили у сотрудницы инфекционной больницы в Хакасии