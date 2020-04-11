Второй случай заражения коронавирусом подтверждён в Республике Алтай

сегодня 11:16 Поделиться

Фото со страницы сообщества «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте»

В Республике Алтай выявлен второй заболевший COVID-19; это муж жительницы Онгудая, у которой вирус был обнаружен вчера.

В Республике Алтай подтвердили второй случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.

Заболел муж жительницы Онгудая, у которой коронавирус подтвердили 16 апреля. Оба заболевших помещены в инфекционные боксы.

У проживающих с ними дочери и двоих внуков – тест отрицательный. Они помещены на карантин. Проводится обследование контактных лиц.

Известно, что к родителям в Онгудай незадолго до их болезни приезжала дочь из Барнаула. В мессенджерах она распространила сообщение, о том, что могла заразить родителей. В начале апреля она проходила лечение от ОРВИ.

«Я дважды просила сделать тест на ковид19, но мне в больнице отказали, хотя симптомы были очень похожи. Сказали: у нас указ свыше брать тест только у тех, кто приехал из-за границы или был в прямом контакте с заболевшим, я под эту категорию не попала. Мне 8 апреля закрыли больничный лист и сказали — вы здоровы и не опасны для окружающих. 9 апреля я поехала к родителям в Онгудай забирать детей. В итоге заболела моя мама и тест у нее положительный... Надеюсь на понимание и не поддержание любых негативных высказываний в адрес моих родных», – написала женщина (орфография и пунктуация автора сохранены, – прим. Сиб.фм).

Напомним, в Новосибирске за сутки выявили 12 новых случаев заражения коронавирусом.