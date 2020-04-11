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Введение сухих пайков для школьников Новосибирска анонсировал министр образования

сегодня 13:32

Скриншот из трансляции правительства НСО

Глава минобра сообщил, что в ближайшее время в Новосибирской области могут ввести сухие пайки для школьников; такие уже раздают в нескольких регионах Сибири.

Правительство в ближайшее время рассмотрит возможность введения сухих пайков для школьников Новосибирской области. Об этом во время прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте» заявил министр образования региона Сергей Федорчук.

«Про питание и выдачу сухих пайков сейчас вопрос прорабатывается. Возможно, в ближайшее время губернатор информирует об этом граждан», – сказал Федорчук.

На сегодняшний день школьникам из многодетных семей выдают набор продуктов, который в среднем рассчитан на 10-12 дней. Подобные меры приняли во многих крупных городах России, в том числе и в Сибири. Сейчас сухпайки выдают детям в Красноярске, Омске, Кемеровской области и других регионах.

Напомним, сегодня губернатор Новосибирской области поручил ректорам вузов не брать со студентов плату за общежития.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

новосибирск

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