Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Жили они долго и счастливо: супруги скончались в один день от коронавируса

сегодня 06:27

Фото с сайта pixabay.com

В Великобритании семейная пара отпраздновала 60 лет совместной жизни; не стало их тоже в один день.

Супруги из Уэльса Брин и Пэт Хоуэллс, которые прожили в браке 60 лет, умерли в один день после заражения коронавирусом, сообщает радио Спутник. ПЕрвой плохо себя почувствовала Пэт ещё 4 апреля, затем симптомы заболевания проявились у ее супруга, после чего оба были госпитализированы.

Тесты супругов дали положительный результат на коронавирус. Муж и жена, которым было 86 и 80 лет соответственно, были подключены к аппаратам ИВЛ в отделении для больных коронавирусом в Королевском госпитале Гламоргана в городе Ллантризант. Сообщается, что пожилая чета соблюдала все меры предосторожности и к моменту заболевания уже 4 недели находилась на самоизоляции.

в один день, 13 апреля, супруги скончались, не справившись с тяжелым заболеванием. Великобритания стала шестой страной в мире, в которой число заболевших превысило 100 тысяч человек. Летальных исходов от вируса зафиксировано 13,7 тысячи.

Напомним, в России установлен антирекорд по числу летальных исходов за сутки.

Автор:
Юлия Ткаченко
журналист

Теги

коронавирус

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

158589
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
86542
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
86371
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
71457
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
50161
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
33381
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии
32377
Коронавирус подтвердили у сотрудницы инфекционной больницы в Хакасии