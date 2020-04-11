Жили они долго и счастливо: супруги скончались в один день от коронавируса

сегодня 06:27 Поделиться

Фото с сайта pixabay.com

В Великобритании семейная пара отпраздновала 60 лет совместной жизни; не стало их тоже в один день.

Супруги из Уэльса Брин и Пэт Хоуэллс, которые прожили в браке 60 лет, умерли в один день после заражения коронавирусом, сообщает радио Спутник. ПЕрвой плохо себя почувствовала Пэт ещё 4 апреля, затем симптомы заболевания проявились у ее супруга, после чего оба были госпитализированы.

Тесты супругов дали положительный результат на коронавирус. Муж и жена, которым было 86 и 80 лет соответственно, были подключены к аппаратам ИВЛ в отделении для больных коронавирусом в Королевском госпитале Гламоргана в городе Ллантризант. Сообщается, что пожилая чета соблюдала все меры предосторожности и к моменту заболевания уже 4 недели находилась на самоизоляции.

в один день, 13 апреля, супруги скончались, не справившись с тяжелым заболеванием. Великобритания стала шестой страной в мире, в которой число заболевших превысило 100 тысяч человек. Летальных исходов от вируса зафиксировано 13,7 тысячи.

Напомним, в России установлен антирекорд по числу летальных исходов за сутки.