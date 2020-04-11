Житель Карасука заразился коронавирусом

сегодня 19:17 Поделиться

Коронавирусную инфекцию выявили у жителя Карасукского района; его поместили на изоляцию в районной больнице.

В Карасуке подтвердился первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 17 апреля сообщил глава района Александр Гофман. По его словам, больной сейчас находится в Карасукской центральной районной больнице под контролем медицинских работников.

«В связи со сложившейся ситуацией призываю всех жителей района соблюдать режим самоизоляции. Не пренебрегайте элементарными правилами личной гигиены, избегайте общественных мест, как можно реже выходите из дома», – сказал он.

Гофман призвал местных жителей не покидать свои дома без крайней необходимости. Также глава района просит не посещать кладбища, кроме случаев захоронения умерших.

«Отложите посещение храмов и участие в религиозных массовых обрядах, церемониях различных конфессий с большим количеством людей. Максимально снизьте число посещений магазинов и общественных мест!» – добавил Гофман.

Карасук стал пятым населённым пунктом области, где выявили заражённых коронавирусом. Ранее Сиб.фм составил полный их список – в него вошли Новосибирск, Бердск, Кольцово и Убинский район.

Напомним, сегодня количество заражённых коронавирусом в Новосибирской области достигло 76.