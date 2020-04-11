Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца
Обыски в СО РАН

Лента новостей

Житель Карасука заразился коронавирусом

сегодня 19:17

Коронавирусную инфекцию выявили у жителя Карасукского района; его поместили на изоляцию в районной больнице.

В Карасуке подтвердился первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 17 апреля сообщил глава района Александр Гофман. По его словам, больной сейчас находится в Карасукской центральной районной больнице под контролем медицинских работников.

«В связи со сложившейся ситуацией призываю всех жителей района соблюдать режим самоизоляции. Не пренебрегайте элементарными правилами личной гигиены, избегайте общественных мест, как можно реже выходите из дома», – сказал он.

Гофман призвал местных жителей не покидать свои дома без крайней необходимости. Также глава района просит не посещать кладбища, кроме случаев захоронения умерших.

«Отложите посещение храмов и участие в религиозных массовых обрядах, церемониях различных конфессий с большим количеством людей. Максимально снизьте число посещений магазинов и общественных мест!» – добавил Гофман.

Карасук стал пятым населённым пунктом области, где выявили заражённых коронавирусом. Ранее Сиб.фм составил полный их список – в него вошли Новосибирск, Бердск, Кольцово и Убинский район.

Напомним, сегодня количество заражённых коронавирусом в Новосибирской области достигло 76.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Сейчас читают

160270
Как подать заявление на пособие на ребёнка до 3 лет: инструкция от ПФР
88028
В России за сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом
87090
Обращение Путина в связи с коронавирусом 15 апреля: прямая трансляция на Сиб.фм
71740
Рекордное количество заболевших в Новосибирске 12 апреля: что известно о новых случаях заражения коронавирусом
50427
Кому разрешат работать в Новосибирске с 13 апреля: полный список
33923
В каких городах России выявлен коронавирус: список
33444
Коронавирус в России – хроника к 12 апреля: первые тесты испытают на добровольцах и прогноз на развитие эпидемии