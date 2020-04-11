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"Бейтесь яйцами в карантине!": новосибирцы обрушились с проклятиями на туристов из Таиланда и Вьетнама

сегодня 17:16

ФОТО PIXABAY.COM

Более 200 туристов из Японии и Таиланда могут вернуться в Новосибирск в ближайшие дни; на малой родине их встречают отнюдь не гостеприимно.

19 и 20 апреля авиакомпании "Сибирь" и "Уральские авиалинии" намерены совершить несколько рейсов по вывозу россиян из-за рубежа. В частности, уже завтра, 19 апреля, в Новосибирске ожидают борт из Багнкока, а 20 апреля — из Камрани. Об этом сообщается на сайте федерального минтранса.

По предварительным подсчётам, в регион за два дня могут прилететь около 400 новосибирцев.

Новость о грядущем возращении земляков в столице Сибири встретили не просто без энтузиазма, а с откровенным негативом. В паблике "Инцидент Новосибирск" пользователи буквально обрушились на туристов десятками критических отзывов.

"Клаааассно, спааасибо. Ещё месяца 2 дома сидеть будем", — отреагировал Ксения (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранена, — ред).

"В вашем регионе все ещё мало заражённых? Тогда мы идём к вам!", — добавила Виктория.

"Ждём новый всплеск и новых заражённых... когда же вы уже все прилетите то...", — согласилась с остальными комментаторами Лариса.

И это, надо признать, ещё самые мягкие заявления. К примеру, пользователь Сергей предложил туристам "биться яйцами в карантине". Игорь сравнил прилёт новой партии сибиряков с "ещё одним гвоздём в крышку гроба".

"Не надо везти к нам эту заразу, пусть там сидят", — высказался Евгений, а Ирина обречённо добавила — "Да когда ж вы там уже закончитесь-то".

Напомним, вернувшихся 14 апреля из Таиланда новосибирцев в аэропорту встречали врачи и сотрудники Росгвардии.

Автор:
Мария Машанова
журналист

Теги

коронавирус
Новосибирск

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