Более 200 туристов из Вьетнама и Таиланда вернутся в Новосибирск на Пасху

сегодня 15:22 Поделиться

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Минтранс России опубликовал предварительный график вывозных рейсов россиян из-за рубежа; 19 и 20 апреля в Новосибирск вернутся более 200 туристов.

Росавиация составила предварительный график вывозных рейсов россиян из-за рубежа. В ближайшие дни В ближайшие выходные планируются рейсы из Индии, Японии и Таиланда. В частности, два борта прилетят в Новосибирск. Об этом сообщается на сайте минтранса России.

19 апреля, в воскресенье, авиакомпания «Сибирь» выполнит два рейса из Бангкока: во Владивосток 18 апреля и в Новосибирск. Ожидается около 200 человек на каждом рейсе.

Кроме того, на 20 апреля запланирован рейс «Сибири» из Камрани в Новосибирск. В тот же день «Уральские авиалинии» доставят россиян из Бангкока в Кемерово.

Напомним, вернувшихся 14 апреля из Таиланда новосибирцев в аэропорту встречали врачи и сотрудники Росгвардии.