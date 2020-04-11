Больше 60 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае: один из новых пациентов - ребёнок
Фото Pixabay
Число пациентов с подтверждённым коронавирусом в Алтайском крае увеличилось; за сутки выявили 10 новых случаев.
В Алтайском крае зарегистрировали 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом утром 18 апреля сообщил оперативный штаб региона.
Как заявили в штабе, один из пациентов — ребёнок. Всего на сегодняшний день в регионе подтверждено 63 случая заражения.
Среди них 42 человека в Барнауле. Также заражённые выявлены ещё в 12 муниципальных образованиях края.
Напомним, сегодня увеличилось количество заражённых в Иркутской области.
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