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Больше 60 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае: один из новых пациентов - ребёнок

сегодня 11:17

Фото Pixabay

Число пациентов с подтверждённым коронавирусом в Алтайском крае увеличилось; за сутки выявили 10 новых случаев.

В Алтайском крае зарегистрировали 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом утром 18 апреля сообщил оперативный штаб региона.

Как заявили в штабе, один из пациентов — ребёнок. Всего на сегодняшний день в регионе подтверждено 63 случая заражения.

Среди них 42 человека в Барнауле. Также заражённые выявлены ещё в 12 муниципальных образованиях края.

Напомним, сегодня увеличилось количество заражённых в Иркутской области.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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