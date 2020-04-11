"Чёрный день" настал": депутаты призвали Путина выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей из-за коронавируса

сегодня 17:59 Поделиться

Депутаты Москвы и Санкт-Петербурга обратились с открытым письмом к президенту России; они призывают начать социальные выплаты всему населению страны.

Десятки народных избранников выступили с инициативой к президенту Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину — они предлагают платить каждому жителю страны по 25 тысяч рублей в качестве поддержки на период эпидемии коронавируса. Открытое письмо опубликовано на сайте Ассоциации независимых депутатов.

"Государством накоплены огромные резервы на «черный день». Этот день настал для большинства жителей России. Поддержка граждан и экономики сейчас совершенно необходима. Без этого лишённые дохода люди будут вынуждены массово нарушать «самоизоляцию» в поисках средств для пропитания, что чрезвычайно затруднит борьбу с эпидемией", — говорится в обращении.

Депутаты просят обеспечить социальными пособиями всех взрослых и детей, при этом взрослым они предлагают платить по 25, а несовершеннолетним — по 15 тысяч рублей.

"Прямая финансовая помощь – лучший способ поддержать платежеспособный спрос, а через него – всю экономику", — отметили авторы письма.

Под обращением подписались более 80 депутатов и свыше тысячи простых россиян.

Напомним, 16 апреля президент Владимир Путин в качестве мер поддержки строительной отрасли пообещал россиянам льготную ипотеку.