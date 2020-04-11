Ещё один пациент скончался от коронавируса в Новосибирске

сегодня 20:26 Поделиться

Фото оперативного штаба Новосибирской области

С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Новосибирской области зарегистрировано 86 случаев; три человека умерли.

В субботу, 18 апреля от коронавирусной инфекции в Новосибирске скончался ещё один мужчина. Он стал третьей жертвой в регионе.

По данным оперативного штаба на 20:00 субботы 18 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 16 пациентов выздоровели и были выписаны из стационара.

Как рассказали в оперативном штабе, умершему мужчине было 49 лет.

«Он заболел в начале апреля, однако врачам обратился только через неделю. Его госпитализировали с двусторонней пневмонией в стационар. Вскоре перевели в отделение реанимации и подключили к аппарату ИВЛ», — рассказали в оперативном штабе.

Там отметили, что пациент получал терапию согласно утверждённому протоколу лечения коронавирусной инфекции. Новосибирские врачи консультировались с московскими коллегами. Однако мужчина скончался 18 апреля.

Медики просят не заниматься самолечением, а при первых признаках ОРВИ вызывать врача на дом.

В настоящее время в Новосибирской области под медицинским наблюдением находятся 1926 человек. 9917 – сняты с наблюдения.

Кроме того, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 928 случаев ОРВИ и гриппа. Госпитализировано — 37 заболевших.

Напомним, 16 апреля Красноярский край вошёл в десятку регионов с самым большим числом заболевших коронавирусом.