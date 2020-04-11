Где в Новосибирской области выявили коронавирус: полный список населённых пунктов на 18 апреля

сегодня 13:12 Поделиться

Фото из открытых источников

В Новосибирской области подтверждены 86 случаев заражения коронавирусом; больных выявили в пяти муниципалитетах.

Коронавирус выявили в пяти населённых пунктах Новосибирской области. Об этом сегодня, 18 апреля, официально заявил оперативный штаб региона. Вот их полный список

Новосибирск Бердск Кольцово Убинский район Карасукский район

Всего за прошедшие сутки в области зарегистрировали 10 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число больных достигло 86. Среди новых заражённых впервые оказался ребёнок. За всё время зарегистрировано 2 летальных исхода.

Напомним, 18 апреля стало известно, что коронавирус в Новосибирске подозревают у 140 человек.