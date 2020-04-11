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Где в Новосибирской области выявили коронавирус: полный список населённых пунктов на 18 апреля

сегодня 13:12

Фото из открытых источников

В Новосибирской области подтверждены 86 случаев заражения коронавирусом; больных выявили в пяти муниципалитетах.

Коронавирус выявили в пяти населённых пунктах Новосибирской области. Об этом сегодня, 18 апреля, официально заявил оперативный штаб региона. Вот их полный список

  1. Новосибирск
  2. Бердск
  3. Кольцово
  4. Убинский район
  5. Карасукский район

Всего за прошедшие сутки в области зарегистрировали 10 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число больных достигло 86. Среди новых заражённых впервые оказался ребёнок. За всё время зарегистрировано 2 летальных исхода.

Напомним, 18 апреля стало известно, что коронавирус в Новосибирске подозревают у 140 человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

новосибирск
коронавирус

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