Где в Новосибирской области выявили коронавирус: полный список населённых пунктов на 18 апреля
Фото из открытых источников
В Новосибирской области подтверждены 86 случаев заражения коронавирусом; больных выявили в пяти муниципалитетах.
Коронавирус выявили в пяти населённых пунктах Новосибирской области. Об этом сегодня, 18 апреля, официально заявил оперативный штаб региона. Вот их полный список
Всего за прошедшие сутки в области зарегистрировали 10 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число больных достигло 86. Среди новых заражённых впервые оказался ребёнок. За всё время зарегистрировано 2 летальных исхода.
Напомним, 18 апреля стало известно, что коронавирус в Новосибирске подозревают у 140 человек.
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