Герои космоса вышли в эфир «Ретро FM»

сегодня 18:41 Поделиться

Фото Ретро FM

Знаменитые отечественные космонавты стали гостями «Космической недели 2020», которая проходила на «Ретро FM» с 6 по 12 апреля; за это время радиостанция разыграла среди своих слушателей три полностью оплаченных поездки на космодром Байконур и множество не менее приятных призов, например, частные экскурсии в Звёздный городок и большие домашние телескопы.

Состоялся и ежегодный праздничный телемост «Ретро FM — МКС». Прямо с орбиты к многомиллионной аудитории обратился командир экипажа Олег Скрипочка. А сразу десять его коллег по полётам в межзвёздное пространство в течение недели вышли в прямой эфир Утреннего шоу «Первая Смена». Лётчики-космонавты, Герои СССР и Российской Федерации Виктор Савиных, Сергей Рязанский, Александр Лазуткин, Сергей Волков, Михаил Корниенко, Павел Виноградов, Елена Серова, Александр Скворцов, Олег Новицкий, Алексей Овчинин рассказали ведущим Александру Минаеву и Еве Корсаковой о своей непростой работе и жизни в небе и на земле. Поделились покорители космоса и личным опытом самоизоляции, ведь для них это — часть профессии.

Павел Виноградов, который провёл на станциях «Мир» и МКС более 500 дней, призвал слушателей «Ретро FM» спокойно отнестись к режиму вынужденного карантина:

«Конечно, у всех по-разному, но, если у вас есть любимое дело, есть семья, мама, папа — вам всегда будет чем заняться. И вряд ли каждое утро вы будете просыпаться с мыслью, а что бы ещё сегодня такого поделать».

Сергей Волков, первый в мире космонавт во втором поколении, поддержал коллегу:

«Сейчас у нас всех появилась возможность больше общаться с родными и близкими. Ведь в “нормальной” жизни часто не удаётся по душам поговорить с родителями, с друзьями. Постоянно бежим куда-то... А теперь есть время!»

Александр Лазуткин с юмором прокомментировал часто задаваемые вопросы о встречах с пришельцами:

«Я с детства мечтал стать космонавтом, слетать на другие планеты, увидеть инопланетян. И, конечно, огорчён, что пока их в космосе не встретил. В иллюминатор мне никто не постучал. Другим стучали, а мне — нет. Раньше думал, что пришельцы зелёненькие или фиолетовые. А теперь понимаю, что, может быть, прозрачные, раз не видно! И всё же на Землю я вернулся в полной уверенности, что другие миры существуют, и говорить, что мы одни во Вселенной — глупо. Всё у нас ещё впереди, ведь мы живём в стране, откуда началась дорога в космос!»

Недавно вернувшийся с МКС Алексей Овчинин рассказал, как члены экипажа в свободное от работы время развлекают себя на орбите:

«На борту есть две гитары, синтезатор и флейта — вообще, там можно целый оркестр собрать. Иногда мы играли на всех этих инструментах и пели. Было неплохо! Я, например, исполнял «Лунную сонату». Так что, если нужно, встретим посланцев инопланетных цивилизаций караваем и песнями!».

Также он обрадовал всех, кто грезит межпланетными полётами и хотел бы собственными глазами увидеть Землю в иллюминаторе: «Сейчас как раз идёт набор в отряд — если вы интересуетесь этой темой, заходите на сайт Центра подготовки космонавтов. И добро пожаловать в нашу семью!»

Материалы специальных выпусков Утреннего шоу «Первая Смена» доступны на сайте «Ретро FM» и на страницах радиостанции в соцсетях. Также там впервые опубликованы эксклюзивные видеоинтервью с легендарными космонавтами, среди которых Светлана Савицкая, Владимир Джанибеков, Олег Котов, Олег Артемьев, Сергей Авдеев и Антон Шкаплеров.

«Космическая неделя» — большой ежегодный проект «Ретро FM» к Международному дню космонавтики. Все подробности акции, радиопрограммы, записи эфира и архивные материалы разных лет — на retrofm.ru.