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Главврач Коммунарки назвал число новых пациентов с коронавирусом на 18 апреля

сегодня 12:23

Скриншот из видео на YouTube

Всего с подтверждённым коронавирусом в московской клинике находятся больше 300 человек; в реанимации 42 пациента.

За прошедшие сутки в больницу в московской Коммунарке попали 37 человек с коронавирусом. Об этом в своём Facebook-аккаунте сообщил главный врач клиники Денис Проценко сегодня, 18 апреля.

По данным Проценко, всего в Коммунарке сейчас 457 пациентов. Из них 455 с пневмонией и 341 — с коронавирусом. В реанимации находятся 42 человека, из которых 23 подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Выписаны 74 человека за сутки.

Накануне Денис Проценко озвучил средний возраст погибших в Коммунарке пациентов с подтверждённым коронавирусом. Он составил 68,1 года.

Напомним, сегодня в Новосибирской области выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом — среди них есть ребёнок.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

коронавирус
Москва

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