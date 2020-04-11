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Главврач Коммунарки назвал средний возраст погибших от коронавируса

сегодня 00:15

Скриншот из видео на YouTube

Денис Проценко раскрыл данные о летальных исходах в больнице в Коммунарке; с 28 марта там скончались 20 пациентов.

Средний возраст умерших пациентов больницы в Коммунарке с подтверждённым коронавирусом — 68,1 года. Об этом своём Facebook-аккаунте сообщил главврач клиники Денис Проценко. По его словам, большая часть из них имела тяжкие сопутствующие заболевания.

Проценко добавил, что с 28 марта по 17 апреля в Коммунарке скончались 20 человек с коронавирусом. Среди распространённых заболеваний пациентов — сердечная недостаточность и сахарный диабет.

Сегодня в России от осложнений на фоне коронавируса скончался 41 человек. Всего в России больше 32 тысяч больных

Напомним, за прошедшие сутки в России выявили больше 4 тысяч заражённых коронавирусом.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

Теги

коронавирус

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